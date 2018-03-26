На выставке диких животных в Мариуполе произошла драка с применением оружия. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает со ссылкой на .

По информации в четверг 22 марта в 19:15 на выставке диких животных в Мариуполе один из посетителей начал засовывать пальцы в клетку с лемурами. Животным не очень понравилось поведение гостя, и один из них укусил мужчину за палец.

«Мужчина, который был с компанией товарищей, начал провоцировать животных. Скорее только, он был в нетрезвом состоянии. У нас по залу развешаны информационные стенды: «Пальцы в клетку не засовывать», но посетитель проигнорировал меры безопасности», — рассказал один из организаторов выставки.

Известно, что на место инцидента приехала «скорая», мужчине оказали необходимую помощь. Однако после медицинских процедур «любитель животных» никак не успокаивался.

Организаторам пришлось вызвать охрану. Приезд полиции еще больше возмутил компанию. Начался конфликт, который закончился дракой и стрельбой.

Один из мужчин разбил на голове 40-летнего охранника бутылку. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной лба мужчину доставили в нейрохирургию областной больницы (бывшая горбольница № 2).

Второму охраннику посетители выстрелили в ногу. По данным медиков, с ранением голени 55-летний мужчина доставлен в городскую больницу №1.

Пострадал и один из буйных посетителей. Охранник успел дебоширу брызнуть в лицо из газового баллончика в лицо. Помощь ему была оказана на месте.

Также в полиции сообщили, что во время конфликта было применено пневматическое оружие.

«Одному из охранников разбили голову, в другого стреляли из пневматического оружия», — сообщили в пресс-службе ГУ в Донецкой области.

По предварительным данным, действия мужчины квалифицированы по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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