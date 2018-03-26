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|Не совсем одетая Леся Никитюк удивила внешним видом (фото)
|26.03.2018 16:34
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Известная украинская теледива Леся Никитюк сделала сэлфи во время одной из косметических процедур, пишет со ссылкой на .
Леся Никитюк удивила поклонников откровенным снимком. Звезда выставила пикантное селфи на свою страничку Instagram во время косметической процедуры.
Леся использовала грязь из Мертвого моря для улучшения состояния своей кожи. При этом звезда позировала топлес. Пикантный снимок можно увидеть в Stories.
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