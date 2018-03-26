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Боец «Азова» угрожал полицейским тем, что стыдно детям показать (видео)
26.03.2018 16:57
Боец «Азова» угрожал полицейским тем, что стыдно детям показать (видео) По теме:

В сети появилось видео, как активист "Национального корпуса" грозит побить полицейских розовым фаллоимитатором. Инцидент произошел вчера, во время обысков на рекрутинговой базе "Азова".

Видео в сети Youtube опубликовали очевидцы. Мужчину на видео зовут Юрий Ионов, утверждает на своей странице в журналист Артем Фурманюк, передает .

"Знакомьтесь, настоящий арийский воин с фаллоимитатором в руках. Патриот- "азовец". Юрий Ионов ("Таксист") - руководитель дочерней ОО азовского движения "Звезда", - написал журналист.

По его словам, Ионов выходец из Луганска, долгое время жил в Москве и является членом неонацистской группировки Misanthropic Division.

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