Боец «Азова» угрожал полицейским тем, что стыдно детям показать (видео) По теме: В сети появилось видео, как активист "Национального корпуса" грозит побить полицейских розовым фаллоимитатором. Инцидент произошел вчера, во время обысков на рекрутинговой базе "Азова". Видео в сети Youtube опубликовали очевидцы. Мужчину на видео зовут Юрий Ионов, утверждает на своей странице в журналист Артем Фурманюк, передает . "Знакомьтесь, настоящий арийский воин с фаллоимитатором в руках. Патриот- "азовец". Юрий Ионов ("Таксист") - руководитель дочерней ОО азовского движения "Звезда", - написал журналист. По его словам, Ионов выходец из Луганска, долгое время жил в Москве и является членом неонацистской группировки Misanthropic Division. Осторожно, ненормативная лексика











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура что странице видео национального активист Теги: происшествия