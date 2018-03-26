Одесса, 23 марта 2018 - представители Ассоциации "Укртютюн" и ее компаний-членов приняли участие в уничтожении 897 500 пачек нелегальных сигарет, изъятых Налоговой милицией Государственной фискальной службы Украины, передает со ссылкой на .

Табачные изделия, которые незаконно перемещались из стран Ближнего Востока в Великобританию, были изъяты в одном из портов Одесской области. В случае их сбыта на черном рынке бюджет Великобритании недополучил бы 4,8 млн. фунтов стерлингов (на дату изъятия - около 170 млн. гривен) поступлений от уплаты акцизного налога.

Изъята продукция не была маркирована марками акцизного налога. Как показало исследование, проведенное в лаборатории одной из компаний-членов Ассоциации, содержание смолы и никотина в изъятых сигаретах не соответствует указанному на пачках и существенно превышает максимальные показатели, разрешенные законодательством ЕС.

"Изменения в законодательстве, обязывающие органы власти привлекать представителей легальных производителей и импортеров к уничтожению конфискованных табачных изделий, вступили в силу в ноябре 2016 года. Сегодня мы впервые участвуем в столь масштабном и резонансном уничтожении, и надеемся, что такие мероприятия будут проходить на постоянной основе. Схем "уничтожения" конфискованной продукции на бумаге, когда она повторно попадает на рынок, необходимо избавиться раз и навсегда", - говорит Валентина , генеральный директор Ассоциации "Укртютюн".

Ассоциация и производители табачных изделий, входящих в ее состав, готовы и в дальнейшем сотрудничать с органами государственной власти в вопросах противодействия незаконной торговле.

Ассоциация "Укртютюн" представляет интересы четырех крупнейших отечественных производителей табачных изделий (ЗАО "Филип Моррис Украина", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ЗАО "АО "Табачная компания BAT - Прилуки", ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн"), которые входят в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины 2017.

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