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|Facebook шпионил за звонками и СМС пользователей
|26.03.2018 17:45
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Новозеландский программист Дилан МакКей заявил о том, что Facebook собирал информацию о телефонных разговорах, а также текстовых сообщениях. Об этом пишет со ссылкой на .
МакКей исследовал собственный архив данных на соцсети. В итоге оказалось, что в документе фигурирует информация о списке телефонных адресатов, которые записаны в его телефонной книге, а также информация о всех текстовых сообщениях и звонках. Обнаруженной информацией МакКей поделился на своей Twitter-странице.
Программист удивился тому, что в архиве значится даже продолжительность звонков, совершенных им по смартфону, а также дата отправки СМС-сообщений.
Позднее свою информацию в архиве Facebook проанализировали другие пользователи, и также обнаружили данные о своих звонках и сообщениях.
В комментариях подписчики отметили, что данная проблема замечена на большинстве Android-смартфонов.