Массовая гибель людей в российском городе Кермерово - не случайность. Смертельный пожар в торговом центре произошел потому, что Россия "заточена под смерть", передает со ссылкой на .

Трагедии происходят из-за того, что "взрослые заняты строительством большого рейха, где главное - слушать руководство, врать друг другу и красть", написал в Facebook Айдер Муждабаев, заместитель гендиректора телеканала ATR.

"Нет никакого осознанной, созидательной, ответственной русской жизни, зато есть русский смерть. Где-то такие трагедии могут оказаться случайностью, но не там. Там для таких трагедий сделано абсолютно все. Страна полностью оборудована для смерти, в смерти все ее отвлеченный смысл. Страна с всех сторон заточена под нее. Все бы очень удивились, если бы пожарная сигнализация сработала, а пути эвакуации были в полном порядке. А так - никто абсолютно не удивлен", - отметил Айдер Муждабаев.

Также представитель телеканала ATR заверил, что заживо детей сожгли взрослые.

"Они и весь мир готовы превратить в пепел, но, думаю, что не получится. В решающий момент выяснится, что из ракеты кто-то что-то украл, а стартовая система - фейковая", - добавил Муждабаев.

По его словам, "Невозможно думать о детях без слез. А вот сочувствовать некому. Страну, которая убила этих детей, их родители усердно возводят сами".

В российском городе Кемерово загорелся ТЦ "Зимняя вишня". Огонь уже ликвидировали. По состоянию на утро 26 марта сообщили о 48 погибших, между которых много детей. Одной из версий возгорания называют зажигалку, которую кто-то из детей бросил в поролоновый бассейн в батутном зале.

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