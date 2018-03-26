Администрация президента ищет лояльного ко власти человека на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры для замены Назара Холодницкого.

Об этом написал прежний заместитель председателя Виктор Трепак в статье для ZN.ua, передает со ссылкой на .

"Можно не сомневаться, что на место Холодницкого Банковая посадит намного более лояльного к себе человека. По моей информации, поиск такой кандидатуры уже начался, и, скорее только, она будет из ГПУ с орбиты генпрокурора. Безусловно, вхождение ее в должность руководителя САП состоится через "прозрачный" конкурс, искусством проведения которого власть давно уже успешно овладела", - отметил Трепак.

По его словам, главной задачей нового руководителя САП будет "поставить НАБУ на место ".

"А сделать это, при тех серьезных недостатках в работе НАБУ, о которых пишут СМИ, будет совсем несложно. Тем более не забываем, что, согласно закону, САП осуществляет процессуальное руководство расследованием дел НАБУ (по сути львиной долей его деятельности). А следовательно, новый руководитель САП будет иметь все возможности создать невыносимые условия для работы НАБУ. В такой ситуации нельзя также исключать введение прямого процессуального руководства деятельностью НАБУ со стороны лично генпрокурора", - написал экс-чиновник.

При таких обстоятельствах руководитель НАБУ Артем Сытник иметь три варианта. Покинуть пост по собственному желанию, понимая, что "работать не дадут". Оказаться в нынешней ситуации Холодницкого - ведь ставить "жучки" умеет не только НАБУ. Или стать полностью "своим" для Банковой: таким образом можно избежать личных проблем с законом, но после этого о НАБУ можно будет окончательно забыть.

В кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушивания. Его установило НАБУ с согласия генпрокурора Юрия .

Руководит производством руководитель так называемого "департамента Кононенко-Грановского" Владимир Гуцуляк. Он в ГПУ занимается чувствительными для власти вопросами.

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