Высылка российских дипломатов из и Европы - последний сигнал для России опомниться. Если Кремль его не поймет, страна может войди в историю как такая, которая не состоялась.

Об этом в комментарии рассказал министр иностранных дел в 2007 - 2009 годах ,передает со ссылкой на .

"Надо разобраться в формулировках. Есть дипломаты, а есть шпионы. Сейчас образованный мир высылает шпионов. Дипломат это очень гуманная и положительная профессия, потому что они создают основу для взаимодействия между народами. А те, кто действуют под личиной дипломатии, и являются шпионами, противодействуют этой положительной тенденции. Поэтому страна должна высылать тех, кто действует вопреки здоровой логики, и делать это регулярно. Наконец-то образованный мир показал России, что больше не будет терпеть эту псевдополитику взаимодействия, которую они пытаются проводить последние годы, пренебрегая нормами международного права, обвивая Запад ложью. Это очень четкий, жесткий сигнал России: если вы будете делать то, что делали последние годы - будете изолированы. Антипутинский фронт наконец будет сформирован", - говорит он.

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По мнению бывшего министра, высылка российских дипломатов - один из последних сигналов для наконец вернуться к здравому смыслу.

"Если этого не произойдет - шансов у России победить в этой войне значительно меньше. Советский Союз ее проиграл. После этого вошел в историю, как то, что не состоялось. Если в Кремле не поймут значение этих сигналов, не исключено, что и Россия войдет в историю как страна, которая не смогла сохраниться и просто стала одной из ее страниц", - считает он.

Украина должна настаивать на том, чтобы антипутинская коалиция в Европе усиливалась.

"Очень хорошо, что мы в одной линии с цивилизованным миром. Наша дипломатия должна настаивать, чтобы антипутинский фронт становился плотнее, а санкции - жестче. Это единственный способ донести до агрессора, что этот путь для него будет закрыт. Насколько он будет способен это услышать и понять - это другой вопрос. История свидетельствует о том, что если ты ведешь линию на самоизоляцию - то, что делает сейчас Кремль - это закончится для страны трагически", - подытожил .

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Уже двадцать из 28 стран-членов Евросоюза и решили выдворить дипломатов в знак солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля". Об этом в понедельник, 26 марта, заявил глава Европейского совета в своем Twitter.

высылают из страны 60 дипломатов, Британия - 23, Канада - 4, Украина - 13, Германия - 4, Польша - 4, - 4, Литва - 3, Чехия - 3, Нидерланды - 2, Дания - 2, Албания - 2, Италия - 2 человека, Швеция, Хорватия, Румыния, Финляндия, Эстония вышлют по одному российскому дипломату. Ожидается, что Испания (2 дипломаты) и Венгрия (1) обнародуют свои решения через некоторое время.

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