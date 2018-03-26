В столице Чечни Грозном горит 12-этажный жилой дом.

Огонь охватил крышу и два верхних этажа здания, передает со ссылкой на .

"Горят чердачные помещения жилого дома по проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей", - говорится в сообщении.

Дом стоит по соседству с ТЦ "Гранд парк". Причина пожара не установлена.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Момент начала пожара в торговом центре Кемерова зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах видно, как люди начинают разбегаться после возгорания. Как пишут в комментариях под видео, черный дым распространился за несколько секунд. Видео с камеры опубликовали в YouТube.

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