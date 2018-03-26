Поведение Надежды Савченко свидетельствует о том, что нардеп действует по определенному сценарию. Скорее только, написали его в Кремле.

Об этом сказал политолог Николай Давидюк,передает со ссылкой на .

"За день-два до публикации она делала пресс-конференцию. Говорила: "Да, вероятно, были заявления навеселе с друзьями". Когда она это увидела (видео ГПУ. - Gazeta.ua) - изменилась риторика. Сейчас я жду третьей смены поведения Савченко, в зависимости от доказательств, которые будут в суде. Возникает чувство, что с ней работают политтехнологи. Скорее только, российские, которые после выборов Путина получили много свободного времени. Потому что очень много слов заученных.

Так, как она говорит, - это не вызывает искренности. Много слов спланированы по сценарию. Например, отказ ехать на автомобиле (из помещения парламента в . - Gazeta.ua). Это желание удержать еще некоторое время прессу. Или то, что она стояла перед . Такие фетишистские символические вещи для нее принципиальные с точки зрения картинки и поиска своего избирателя. На самом деле это большой тест для украинских граждан на разумность - попадет ли на крючок Савченко и Кремля?"- констатировал Давидюк.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

По словам прокуроров, следственные действия по Савченко не проводились. Она попала под контроль во время фиксирования действий Владимира Рубана.

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