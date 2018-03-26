В Одессе полицейский автомобиль "Рено Дастер" упал с Горбатого моста.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, передает со ссылкой на .

Двое полицейских после аварии обратились за медицинской помощью. Погибших нет.

Повреждение получил полицейский автомобиль.

Причина неизвестна, по факту инцидента проводится служебная проверка.

В Одесской области автомобиль скорой помощи попал в снежный занос из-за непогоды. Врачи были вынуждены обратиться в службу спасения "101", следовательно в машине находился годовалый пациент, требовавший госпитализации.

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