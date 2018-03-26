Почти 20 лет прошло с того момента как киевляне одержали первую, и пока последнюю победу над мадридским "Реалом". Историческая победа, которая состоялась 17 марта 1999 года. Киевское получило легендарную победу над мадридским "Реалом" и пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу киевлян. Дубль на счету Андрея ,передает со ссылкой на .

Первые минуты после победы над "Реалом". Кучма приветствует Лобановского с выходом в полуфинал. Роберто Карлос уходит опустив голову. А Шовковский откровенно рассказывает о любви.

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