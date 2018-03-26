Бывший глава сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон просидит за немецкими решеткой минимум до католической Пасхи, то есть 1 апреля.

Политик предстанет перед судом после обеда в понедельник, 2 апреля. Задержка связана с праздничными выходными. После того генеральный прокурор примет решение, исполнят ли требования выдачи его Испании,передает со ссылкой на .

Подозреваемый может пробыть в тюрьме до 60 дней в течение рассмотрения дела об экстрадиции, согласно немецкому законодательству.

Адвокат Пучдемона уже заявил, что сепаратисты просить политического убежища в Германии.

Экс-глава правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии близко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест. Политик раз направлялся в свою резиденцию в Ватерлоо. В испанском правительстве заявили, что готовят все необходимое для экстрадиции.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

25 марта в Каталонии проходили в поддержку бывшего главы правительства региона. Постраждалт меньшей мере 52 человека.

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