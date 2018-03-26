не ожидал, что перед ним, как президентом Украины, будет стоять столько вызовов.

Об этом в интервью рассказал переводчик и шоумен, прежний дипломат Дмитрий Чекалкин,передает со ссылкой на .

"У меня специфическое отношение к президенту. Жаль его как человека. Он не ожидал, что будет такой груз. С одной стороны - ответственность, с другой - проблемы, накопившиеся за 25 лет независимости. К тому же - новые вызовы и угрозы. Из всех кандидатов 2014 он - наиболее квалифицированный, чтобы выполнять такие обязанности", - считает он.

По мнению Дмитрия Чекалкина, второй срок даст Порошенко больше возможностей для проведения реформ.

"У него будут развязаны руки. Он будет понимать, что это последний срок. Будет более решительным в своих действиях. Не оглядываться на будущую избирательную кампанию. Сейчас перспектива выборов его сдерживает. Он собирается оставаться в Украине. Симпатикам Саакашвили я говорил, что для него выехать из Грузии и жить в Амстердаме или Нью-Йорке было нормальным. Мог себе позволить в Грузии за первый год власти сто тысяч посадить в тюрьмы. Нам пришлось бы два миллиона пересажать. Случился бы коллапс государства. То, что можно сделать в небольшой Грузии, в масштабах Украины - не реально. Впрочем Порошенко во время второго срока сможет использовать более радикальные методы по реформированию государства", - подытожил прежний дипломат.

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