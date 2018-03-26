В России останутся украинские консулы для помощи политзаключенным. Об этом заявила первый вице-спикер парламента , передает со ссылкой на .

"Наши дипломатические отношения с сведены к минимуму, послов давно нет. Высылка дипломатов будет иметь обратную мгновенную реакцию, из вышлют в первую очередь наших немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех нескольких консулов, которые останутся, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным, разбросанных по тюрьмам Сибири и всей ", - сообщила она.

Кроме того, она отметила, что сегодня обсуждался вопрос доступа к украинским политзаключенным, как работать и поддерживать их в новых реалиях. Геращенко отметила ,что Украина должна очень ответственно к этому относиться.

Напомним, сегодня Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания), связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

При этом ранее ранее Геращенко заявляла, что Украина не высылает из страны российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля в Великобритании из-за украинских политзаключенных в тюрьмах .

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