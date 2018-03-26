20 стран мира заявили о решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Из высылают 60 российских дипломатов. Закрывают российское консульство в Сиэтле, передает со ссылкой на .

Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Канада выдворяет 4-х дипломатов , работающих в посольстве в Оттаве и генконсульстве в Монреале. Отклонила заявку 3-х россиян, которых Россия хотела включить в свою дипломатическую миссию.

В знак солидарности с Британией Украина выдворяет 13 российских дипломатов.

Германия, и Польша высылают каждая по 4 российских дипломата. Чехия и Литва - 3.

Нидерланды, Дания, Италия и Албания выдворят 2-х дипломатов.

Правительства Швеции, Хорватии, Румынии, Финляндии, Эстонии заявили о решении выслать одного российского дипломата.

Латвия выдворит российского дипломата и расширит черный список невъездных россиян.

Ожидается, что дипломатов вышлет Испания и Венгрия.

Европейские СМИ сообщают, что в ближайшее время этот перечень может возрасти.

Власти Великобритании решили взять на учет российский капитал, происхождение которого сомнительно.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель, чтобы любое непонятным образом добытое имущество взяли на учет. Для этого делают необходимые шаги", - сказал глава британского министерства обороны Гэвин Уильямсон.

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