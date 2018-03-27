Мошенники сделали фишинговый сайт Ощадбанка, который почти полностью дублирует официальный ресурс.

" предупреждает об обнаружении мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Финучреждение обращает внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт от мошеннического: адрес официального сайта Ощадбанка https://www.oschadbank.ua, а мошеннического - oschadbk.com.

"Предупреждаем, что не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php." - отметили в учреждении.

уже обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта, а также проинформировал ,передает со ссылкой на .

разоблачила топ-менеджера "Ощадбанка" в хищении денег госбанка на сумму более 16 млн грн.

Оперативники установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". "По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственном банке нанесен убыток в размере 16,7 миллиона гривен".

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