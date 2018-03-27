НБУ закупит ковров на 504 тыс. грн По теме: объявил тендер на покупку за 504 млн грн ковровых дорожек. В системе публичных закупок ProZorro обнародовали тендерную документацию ведомства, передает со ссылкой на . Тендер объявлен на закупку 42 ковровых дорожек полипропиленовых, бежевого цвета с орнаментом в красно-черных цветах прямоугольной формы по краям дорожки. Дорожки шириной 1 м, 1,50 м, 2 м, 3 м ориентировочно будут стоить 503 955 млн грн. Период уточнений установлено до 26 марта. Период обжалования условий - 1 апреля. Конечный срок подачи заявок - 5 апреля 2018, а начало аукциона - 6 апреля 2018 года. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 31 декабря 2018 года. Ранее объявил тендер на проведение стрельб с работниками ведомственной охраны на 87,5 тыс. грн.











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