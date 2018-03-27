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НБУ закупит ковров на 504 тыс. грн
27.03.2018 03:05
НБУ закупит ковров на 504 тыс. грн По теме:

объявил тендер на покупку за 504 млн грн ковровых дорожек.

В системе публичных закупок ProZorro обнародовали тендерную документацию ведомства, передает со ссылкой на .

Тендер объявлен на закупку 42 ковровых дорожек полипропиленовых, бежевого цвета с орнаментом в красно-черных цветах прямоугольной формы по краям дорожки.

Дорожки шириной 1 м, 1,50 м, 2 м, 3 м ориентировочно будут стоить 503 955 млн грн.

Период уточнений установлено до 26 марта. Период обжалования условий - 1 апреля.

Конечный срок подачи заявок - 5 апреля 2018, а начало аукциона - 6 апреля 2018 года.

Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 31 декабря 2018 года.

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