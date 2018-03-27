Накануне 25-го тура Чемпионата Украины по футболу, болельщиков киевлян предупредили о возможных проблемах при отсутствии документов.

1 апреля "" отправится в Мариуполь. Матч начнется в 14:00. Официальный сайт киевлян, сообщил болельщиков о возможных трудностях,передает со ссылкой на .

"Важная информация для болельщиков готовы поддержать команду в Мариуполе. 1 апреля в 14:00 киевское" "будет играть на выезде против команды" Мариуполь "из одноименного города в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Важно! При въезде в город Мариуполь будет проводиться проверка наличия документов, удостоверяющих личность. Граждане без документов не смогут въехать в город ", - говорится в сообщении.

Напомним, что в матче первого круга семпионате, киевляне отказались ехать в Мариуполь. Мотивировали "Динамовцы" это тем, что нет гарантий безопасности. После нескольких месяцев бюрократической волокиты и Лозанского суда киевлянам засчитали техническое поражение за неявку на матч.

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