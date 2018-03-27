18-летний Валентин Земцов из Павлограда Днепропетровской области, убивший мужчину, его 4-летнего сына и ранивший жену, имеет проблемы с наркотиками. Также ранее насиловал сверстников, однако отец каждый раз его откупал.

"5 лет назад Земцов надругался над моим 7-летним сыном. Он был не один. Были и другие дети, которые также стали жертвами сексуального насилия от школьника", - говорит Инна из Павлограда,передает со ссылкой на .

К комментариям местных жителей и соседей присоединилась сестра Валентина, Марина. Поведение парня она связывает с наркоманией. Также главную проблему в деле, по ее словам, представляет отец Валентина. Он покрывает все поступки сына.

Адвокат подозреваемого утверждает, что действия Земцова были самозащитой. А вот отец школьника утверждает, что у сына проблемы с головой.

"Замечал странности в поведении сына. Парень жаловался, что видит какие-то существа или тени, а однажды видел, как Валик говорит со стеной. О том, что случилось в ночь на 11 марта сын не помнит, и даже не в состоянии поверить, что это дело его рук", - рассказал Геннадий Петрович.

На время следствия Валентин Земцов находиться под стражей без права на залог. Раненую ним женщину лечат в областной клинической больнице им. Мечникова.

10 марта около 23:30 в доме на ул. Рабочей, 24 пришел 18-летний Валентин Земцов. За несколько минут набросился с ножом на мужчину 30-летнего Семена Бондаренко. Затем порезал женщину - Викторию, она на 33-й неделе беременности. Убил их сына 4-летнего Александра. Валентин Земцов - ученик 11-А класса городской школы №3. Его отец Геннадий Петрович владеет сетью станций техобслуживания авто. Мачеха Любовь Викторовна до 2005 года работала председателем Павлоградского горрайонного суда, сейчас имеет адвокатскую практику.

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