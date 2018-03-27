Общественный совет добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей прекратила свою работу.

Соответствующее заявление появилось на сайте организации,передает со ссылкой на .

"Недавно начался процесс оценки остальных судов. Его результатом должна была стать очистка от тех, кто запятнал судейскую честь и тянет доверие к правосудию на дно.

Зато, Высшая квалификационная комиссия судей сделала все возможное для того, чтобы реального очищения не произошло", - говорится в сообщении.

Собеседования с судьями превратили в конвейер

График собеседований превратили в конвейер - более 5 тыс. судей планируют оценить через несколько месяцев, в результате собеседования продолжаются не более 6 минут, указывают в организации.

Оценивания легко смогут пройти судьи Майдана, потому что комиссия решила не принимать во внимание их предыдущие решения. А процедуры оценивания являются непрозрачными - неизвестно как голосуют, какие баллы и за что выставляют кандидатам.

"Проигнорированы и требования Семей Героев Небесной Сотни, которые требовали от ВККС очистки судов от судей, которые во времена Революции Достоинства стали репрессивным инструментом в руках власти Януковича", - заявляют общественные контролеры.

Общественный совет добродетели - постоянно действующий независимый орган в системе судоустройства. Предназначеный для содействия в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добродетели для целей квалификационного оценивания.

Статус Совета определенный законом "О судоустройстве и статусе судей".

ГРД состоит из 20 членов, избираемых сроком на 2 года и работают на волонтерских началах.

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