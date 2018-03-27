Дональд Трамп подписал приказ о высылке 60 российских дипломатов.

Администрация Трампа также планирует закрыть консульство в Сиэтле. Сделает это в рамках своей жесткой ответы на применение нервно-паралитического вещества в двойного агента, в которых обвиняют Россию, передает со ссылкой на .

В Москву отправят 12 представителей российского дипведомства при . Из Вашингтона домой также выдворят 48 дипломатов.

Консульство закроют из-за подозрений в шпионской деятельности.

Польши сообщило, что из страны вышлют четыре дипломата .

Литва решила выслать трех российских дипломатов. Их считают сотрудниками российской разведки под прикрытием.

Латвии приняло решение выслать второго секретаря посольства России. Представителей определенной российской компании на территории страны внесут в черный список.

Отъезд российских дипломатов с территории диппредставительства в Великобритании прошел под марш "Прощание славянки". Микроавтобусы с сотрудниками посольства и членами их семей направились к одному из аэропортов Лондона, сообщают российские СМИ. Перед этим их личные вещи долго грузили в автобусы. С учетом членов семей дипломатов, которые высылаются, Великобританию оставляют около 80 человек. Среди них много детей.

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