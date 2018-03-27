Расследование, которое проводит Украины в отношении импорта серной кислоты, скорее только, носит заказной характер в пользу отдельных производителей этого сырья.

Такое мнение в комментарии Бизнес-порталу UAprom высказал Петр Жигулин, директор компании "Химекс", занимающегося импортом серной кислоты в Украину по итогам слушаниям этого вопроса в Министерстве экономического развития и торговли,передает со ссылкой на .

"Все сводится к заказному расследованию, хотя об этом никто прямо не говорит. После февральских дебатов в МЭРТе у меня сложилось чувство, что не ожидало такого отпора со стороны не только поставщиков кислоты, то есть белорусов, но и потребителей кислоты в Украине, предприятий металлургической отрасли страны", - сказал он.

По его словам, резонанс от этого расследования оказался широким.

"На дебатах звучали разумные аргументы против введения любых ограничений, а тем более запрета. Если это произойдет, это будет нелепость, это грозит остановкой предприятий", - отметил Жигулин.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года ВостГОК и "", занимающие доминирующее положение на рынке серной кислоты, обратились в МЭРТ жалобой на импорт данного сырья, который, по их мнению, наносит убыток украинским химикам. В свою очередь, чиновники Минэкономторговли, без каких-либо предварительных исследований, открыли специальное расследование.

Директор "Химекс" также считает, что запрет импорта кислоты приведет к монополизации этого рынка в Украине.

Кроме того, он напомнил, что на сегодня в Украине ограничено количество цистерн, на которых можно перевозить серную кислоту. "" и "Заря" вообще не имеют ни одной цистерны, ВостГОК имеет их в ограниченном количестве. Дефицит этого парка в Украине традиционно покрывался за счет импорта", - констатировал Жигулин.

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