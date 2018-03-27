Неполитические Сводки
- Украина завершила контракт на танки "Оплот" с Таиландом
- Проглотил язык бывший защитник "Зенита"
- Расследование МЭРТ по серной кислоте носит заказной характер - импортер
- "Вот и кончилось время чудес": Трамп и Европа высылают российских дипломатов
- Судебная реформа: общественные контролеры устроили демарш
|Проглотил язык бывший защитник "Зенита"
|27.03.2018 05:27
|
Во время товарищеского матча между Словакией и Таиландом бывшему защитнику "Зенита" оказали медицинскую помощь. Мартин Шкртел, выступает за сборную Словакии, в процессе игры проглотил язык.
Шкртеля ударило в лицо мячом, после чего упал и проглотил язык. Помог товарищ по команде, полузащитник Ондрей Дуда. После оказания медицинской помощи Шкртел сумел вернуться в игру. Словацкая сборная победила в матче со счетом 3: 2,передает со ссылкой на .
Ранее защитник выступал в составе английского "Ливерпуля" и петербургского "Зенита".
завершила вничью - 1: 1 матч со сборной Саудовской Аравии. Игра проходила на нейтральном поле в Испании. По Украине в первом тайме отличился Артем Кравец.