Украина завершила договор на танки "Оплот" с Таиландом По теме: Контракт на поставку боевых танков "Оплот-Т" в Королевство Таиланд - успешно завершен. Крайне партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков,передает со ссылкой на . В ближайшее время будет направлено в страны дислокации. Работы по изготовлению танков были выполнены "Завод им. Малышева", входящая в состав ГК "Укроборонпром". Ожидается, что следующая партия боевых машин будет производиться в интересах Вооруженных Сил Украины. В сети появилось видео с испытаниями украинского танка "Оплот" в Пакистане. На нем видно, как экипажи испытывают боевую машину в пустыне, горах и болотах.











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