Киевская киберполиции вместе со следователями задержала 30-летнего жителя столицы, причастного к разработке вирусов, кибершпионажем и продажи персональных данных граждан со только мира. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также хакер сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и последующего полного контроля над ними,передает со ссылкой на .

Установлено, что с 2016 задержанный является участником хакерской группировки "Cobalt", члены которого причастны к массовым атакам на различные мировые банки. В его обязанности входили разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, которые использовали в наиболее распространенных между пользователей программных продуктах.

После получения доступа к компьютеру, преступник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или гостиницы, компьютеры которых были поражены. Полученную информацию - продавал. Во время одной из таких сделок ему удалось продать около 140 тыс. реквизитов банковских карточек. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма гонорара составляла почти $ 1,5 млн.

Киберполиции определила и круг пособников задержанного - они находятся в России. У хакера изъяли компьютерную технику и флэш накопители. Также обнаружены базы данных веб-ресурсов сети Интернет, в которых незаконно было получено доступ, скомпрометированые данные банковских карточек, доступы к системам клиент банков граждан стран Европы и Соединенных Штатов Америки и сканкопии паспортов, как граждан Украины, так и других стран мира. Кроме того, выявлено учетные записи доступа к закрытым хакерским форумам и разнообразное вредоносное программное обеспечение.

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал подозреваемого в организации международной кибермережи Avalanche Геннадия Капканова на 2 месяца. Сеть Avalanche была 7 лет. В операции по его ликвидации задействовали правоохранителей из 30 стран мира.

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