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В столичном метро поймали мужчину с мешками пороха
27.03.2018 06:37
В столичном метро поймали мужчину с мешками пороха По теме:

В на станции метро "Вокзальная" у одного из пассажиров изъяли 2,5 кг пороха. Мужчина держал сумку и заметно нервничал.

Правоохранители остановили 25-летнего полтавчанина для проверки. Нашли несколько пакетов с порошком, сообщили в управлении полиции Киевщины.

На станцию ​​метро вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу. Нарушителю угрожает до 7 лет тюрьмы,передает со ссылкой на .

В столичном метро гневный мужчина напугал других пассажиров. Он всячески провоцировал людей криками, угрозами избить и уверял, что он Иисус. При себе имел нож. Правоохранители применили к нему слезоточивый газ, однако поймать мужчину не удалось.







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