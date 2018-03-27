В на станции метро "Вокзальная" у одного из пассажиров изъяли 2,5 кг пороха. Мужчина держал сумку и заметно нервничал.

Правоохранители остановили 25-летнего полтавчанина для проверки. Нашли несколько пакетов с порошком, сообщили в управлении полиции Киевщины.

На станцию ​​метро вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу. Нарушителю угрожает до 7 лет тюрьмы,передает со ссылкой на .

В столичном метро гневный мужчина напугал других пассажиров. Он всячески провоцировал людей криками, угрозами избить и уверял, что он Иисус. При себе имел нож. Правоохранители применили к нему слезоточивый газ, однако поймать мужчину не удалось.

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