Повышение уставного капитала помогает банкам усиливать свои позиции на финансовом рынке, а также повысить уровень гарантий для вкладчиков. Об этом сказал Вадим Браиловский, генеральный директор инвестиционно-банковской компании "European Capital Management", комментируя сообщение "Форвард Банка" об увеличении уставного капитала на 663 млн грн,передает со ссылкой на .

"Докапитализация позволит банку укрепить свои позиции на рынке финансово-банковских услуг: улучшается состояние банка, укрепляется денежная поддержка, финансовое плечо. Для клиентов докапитализация означает непременно большее высокий уровень доверия к Форвард банку: люди увидят, что уставный капитал стал больше, следовательно, финучреждение располагает достаточными финансовыми ресурсами", пояснил знаток.

По словам Браиловского, повышение уставных капиталов банками следствие политики Нацбанка по укреплению и стабилизации финансовой системы. Такие шаги позволят вернуть деньги в банковскую систему, активно развивать кредитование.

"После того, как в банковском секторе экономики осталось не много игроков, рынок довольно перспективен. Требование по увеличению уставного капитала вполне обосновано и логично: банки повышают капитал, деньги возвращаются в банковскую систему, в стране возрождается кредитование. Для банков это очень ликвидное направление деятельности", сказал Вадим Браиловский.

Как сообщалось ранее, Forward Bank проведет увеличение уставного капитала на сумму 663 млн грн. Согласно утвержденного плана капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн.грн. путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года - на 175 млн.грн. В результате размер уставного капитала банка превысит отметку в миллиард гривен.

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