Погода, Новости, загрузка...
$2 млн за вступление в коалицию - Парасюк рассказал о попытке дачи взятки
27.03.2018 07:24
$2 млн за вступление в коалицию - Парасюк рассказал о попытке дачи взятки По теме:

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк рассказал, что ему предлагали $2 миллиона за вступление в коалицию,передает со ссылкой на .

Деньги предлагали передать несколькими платежами, а предложение он получил от человека, которого "использовали как телефон".

"Я вам честно скажу, что деньги меня не интересуют", - заявил Парасюк. Ему "комфортно в скромности".

Нардеп Владимир Парасюк избирался в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2014-м. Шел по округу на Львовщине.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить