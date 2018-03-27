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|В "ДНР" заговорили о новом витке войны на Донбассе
|27.03.2018 08:11
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Оперативное командование "Донецкой народной республики" заговорило о провокациях, которые якобы готовятся украинскими военными.
"По данным, только что полученным нашей разведкой, украинскими силовиками в районе Лебединское (населенный пункт под контролем на юге Донецкой области. — Ред.) готовится очередная провокация с целью вызова ответного огня", - заявил представитель командования, передает со ссылкой на .
По его убеждению, для этого будет совершен минометный и танковый обстрел позиций подразделений "ДНР".
Террористы рекомендуют жителям близ лежащих районов находиться возле укрытий и сохранять бдительность.
"Также мы не исключаем, что с целью подготовки прибывшими в зону так называемой АТО группами журналистов сфабрикованных репортажей с обвинением наших защитников в обстрелах будет нанесен "дружественный" неприцельный обстрел по району Лебединского", — сказал представитель "ДНР".