Неполитические Сводки
- Рубан озвучил главную цель Кремля – хаос, безвластие, после чего Савченко нейтрализовали бы
- Пожар в Кемерово: люди вышли на улицы с требованием отставки власти
- Бутусов: Победа Украины в войне с оккупантом перестала быть утопией
- Ученые обвинили Маска в создании дыры в ионосфере
- В "ДНР" заговорили о новом витке войны на Донбассе
|Бутусов: Победа Украины в войне с оккупантом перестала быть утопией
|27.03.2018 08:27
|
В мире началась Вторая "Холодная война" стран Запада против России, и Украина получила уникальный шанс на победу в противостоянии с Москвой.
"Мы сегодня стали участниками нового великого исторического события, массовая высылка российских дипломатов из стран Запада - это начало новой "холодной войны", - заявил в своем журналист Юрий Бутусов, передает .
Первая "Холодная война" стран Запада против Советской России завершилась 24-го августа 1991-го полным развалом и распадом СССР, образованием на обломках империи новых национальных государств, напомнил Бутусов.
"Нашему поколению довелось стать участниками этих исторических событий, нам суждено уничтожить Российскую империю до конца, разломать царизм и коммунизм до основания - это важная задача, участниками которой все мы являемся", - считает публицист.
Теперь на Западе Россия официально признана врагом, который осуществляет враждебные агрессивные действия против Великобритании - страны , подчеркнул Бутусов.
Почву для принятия Западом такого решения создала именно война в Украине, убежден он.
"Это политическое решение означает, что теперь снятие экономических санкций с в результате войны в Украине невозможно. Не сомневаюсь, что эта "холодная война" при нашем активном участии завершится с тем же результатом, что и первая "Холодная война" - поражением Российской империи, освобождением Крыма и Донбасса, другими процессами развала. Победа в войне с сегодня уже не представляется утопией - это уже четко понятная и достижимая стратегия. Двигателем многих событий сейчас является именно Украина.
Украина должна объединить силы, чтобы реализовать уникальный исторический шанс - нас готов поддержать весь мир, чтобы мы вышли победителями в Войне за независимость. И мы обязаны этот шанс использовать, и показать, что наше поколение - это люди, способные повернуть колесо истории в нужном направлении", - добавил журналист.