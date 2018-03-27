Неполитические Сводки
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|Рубан озвучил главную цель Кремля – хаос, безвластие, после чего Савченко нейтрализовали бы
|27.03.2018 08:43
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Настоящей целью кремлевских кураторов «заговора Савченко» была не смена власти в Украине на более лояльную или удобную для Кремля. На самом деле, руками Савченко и Рубана хотели создать беспорядок, безвластие, войну всех со всеми. Рубан это и озвучил на видео, обнародованное .
Армия без командования. Силовики дезориентированы. Россия открыто входит в Донбасс, потому что в стране безвластие и «уничтожают русскоязычных», а показательное «уничтожение» руками наших фейковых националистов организовали бы легко и в больших масштабах. Кремлю не впервые жертвовать своими для имперских целей.
Как передает
со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет украинский
блогер Александр Костюк.