В сети опубликовали видеозапись из камеры наблюдения в церкви, на которой зафиксирована кража ящика для пожертвований.

Видео выложил на своей странице депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич, передает .

По словам депутата, преступление произошло в храме Пресвятой Богородицы (УГКЦ) на ул. Максимовича во время службы в субботу, 17 марта. Также сообщается, что подозреваемый в преступлении был задержан через 4 дня, 21 марта.















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