Специалисты из “Ощадбанка“ предупреждают своих клиентов о возможной опасности. Речь идет об использовании услуг банковского учреждения через сайта.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу украинского финансового учреждения, передает .

Не так давно в “Ощадбанке“ заявили о том, что им удалось обнаружить мошеннический фишинговый сайт. Клон официальной виртуальной площадки с главного банка страны практически полностью копирует оригинальный сайт, что может ввести в заблуждение обывателей.

Эксперты напоминают о том, что у банка имеется только один официальный сайт. Любые его клоны можно расценивать как попытки мошенников присвоить себе деньги на счетах ничего не подозревающих невнимательных пользователей виртуальной паутины.

Фишинговая площадка, которую создали аферисты, была обнаружена под веб-адресом: oschadbk.com.

В пресс-службе “Ощадбанка“ подчеркнули, что к указанному адресу их финансовое учреждение не имеет вообще никакого отношения. Не несут специалисты банка и никакой ответственности за размещенную на мошеннической платформе информацию.

Главная проблема такой электронной подделки кроется в том, что нечистые на руку дельцы скопировали не просто дизайн оригинального сайта и всю сопутствующую информацию, а в том, что была полностью скопирована система онлайн-банкинга.

Это означает, что невнимательный хозяин счета в “Ощадбанке“ может ввести личные данные с пластиковой карты, которыми воспользуются злоумышленники.

Чтобы предотвратить случае возможных афер, специалисты финансового учреждения обратились за помощью в Департамент киберполиции и в Службу безопасности Украины с просьбой заблокировать указанный мошеннический сайт. Об этом дополнительно сообщили представители Национального банка.

Позже стало известно, что хостинг фишингового сайта располагается на территории другой страны, что усложнит поиски его владельца. Эксперты в области киберпреступлений отмечают, что для подобного рода афер взятие хостинга, расположенного за пределами Украины – вполне привычная практика, позволяющая злоумышленникам уйти от ответственности после обнаружения сайта-подделки.

Чтобы предотвратить подобный обман, пресс-служба “Ощадбанк“ напомнила всем своим клиентам, что пользоваться для финансовых операций следует только сайтами, адрес которых начинается с приставки “https://“.

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