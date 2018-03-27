Бизнесмен из Кемерово Игорь Востриков, который потерял на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта, трех своих детей: 7-летнюю Анну, 5-летнего Артема и 2-летнего Романа, жену Елену и сестру Алену, уверен, что люди, находившиеся в кинотеатре, оказались запертыми снаружи.

Соответствующее видео интервью мужчины опубликовано на YouTube, передает со ссылкой на .

"Я до последнего считал, что это теракт. Потому, что когда Лена (супруга бизнесмена, - прим. "Апострофа") позвонила оттуда, то кричала: "Спасите, помогите, нас заперли". Они не могли открыть дверь. Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, поднялась на четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери, там все спаслись", - рассказал он.

По словам Вострикова, настоящее количество жертв на пожаре скрывают.

"По новостям смотришь 64 жертвы и детей девять. Это ложь! 100%-ное ложь! Вы не видели, здесь лежали горы обожженных тел. Нам здесь показали – люди подумали 60, здесь, здесь… А если собрать, то 350 точно наберется. Торговый центр большой был. Еще раз повторюсь о количестве жертв от 200 до 350, вероятно больше", - говорит он.

Кроме того, как утверждает мужчина, потерявший пятерых членов своей семьи, противопожарная сигнализация не сработала потому, что ее там не было.

"Не сработала она потому, что ее там не было. Два года ее там уже нет", - резюмировал он.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира