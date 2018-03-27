В пятницу, 23 марта, курс доллара начал расти после начала торгов на межбанке.

Так, за 1доллар давали до 26,22-26,25 гривен, пишет со ссылкой на .

«После того как рынок расторговался котировки немного приподнялись — к 26,26-26,28 грн/$. Никто ничего не придерживает. Подрастает и валютный спрос, и предложение, просто спроса пока немного больше», — объяснил банкир Юрий Гриненко.

на торги не выходил, и финансисты пока не ждут его появления на межбанке.

Отметим, что 22 марта чиновники приобрели 10 млн долларов по запросу лучшего курса в рамках 26,26-26,27 грн/$. Безналичные котировки доллара просели 22 марта на 5 копеек, и закрепились в рамках 26,25-26,27 грн/$. На сегодня банкиры прогнозировали работу в широком коридоре.

«В пятницу, наверное, опять предпримем попытку проверить на прочность нижнюю границу торгового диапазона 26,20-26,40 грн/$. Посмотрим, насколько это будет удачно», — отметил банковский знаток Олег Ропяк.

Но в целом на рынке надеются на продолжение укрепления гривни.

«Последние три дня наблюдалось снижение курса до 26,25 грн/$. Можно предположить, что какое-то время курс будет держаться на отметке 26 грн/$ с незначительными колебаниями», — добавил банкир Антон Стадник.

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