В 2018 году украинцам придется привыкать к новому номинальному ряду украинской национальной валюты. С этого года прекращает чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек и приступает к выпуску металлических монет достоинством 1, 2, 5 и 10 гривен.

Об этом вчера сообщил и. о. главы Нацбанка Яков Смолий, передает со ссылкой на .

Первые металлические гривни нового образца появятся в обращении 27 апреля. К этому дню на Монетном дворе будет отчеканено 5 миллионов монет номиналом 1 гривня и столько же монет номиналом 2 гривни. А только до конца 2018 года планируется выпустить 145 миллионов штук таких монет. Пяти- и десятигривенные обиходные монеты поступят в обращение позже – в 2019 и 2020 году.

С дизайном новых монет в Нацбанке отдельно не мудрствовали: решили перенести на монеты портреты, которые были изображены на купюрах аналогичного достоинства. Так, на аверсе монеты в 1 гривню будет изображен киевский правитель Владимир Великий, на 2 грн – Ярослав разумный, на 5 грн перенесут обычный нам портрет Богдана Хмельницкого, а на 10 – гетмана Ивана Мазепы.

Гривни затеряются между копеек

Итак, уже через пару месяцев в наших кошельках, в отделениях для мелочи, будут соседствовать копейки и металлические гривни. Ведь несмотря на то, что прекращает выпуск 1, 2, 5 и 25 копеек, изымать эту мелочь из оборота он не планирует. Впрочем, как и бумажные купюры. Вплоть до их естественной "самоликвидации", то есть пока не обветшают.

Причем 1-, 2- и 5-гривенные купюры могут исчезнуть из обращения гораздо раньше, чем копейки. Потому что, по данным , срок годности монет составляет в среднем 20 лет, а бумажных – только год (хотя эти сроки – тоже вещь относительная, сейчас в наших кошельках довольно много купюр мелких номиналов, выпущенных в 2013, 2014 году и даже ранее).

Последний раз монеты по 1 и 2 копейки выпускались в 2012 году, монеты по 5 и 25 копеек – в 2015-м. Это значит, что, с учетом длительного срока годности, они могут соседствовать с новыми металлическими гривнями еще лет 20-30. Если, конечно, не выйдут из обращения из-за девальвации. Как уже практически вышли 1 и 2 копеек, на которые уже ничего не купишь и которые уже никто не хочет принимать.

Однако в любом случае несколько лет копейки и гривни будут соседствовать в наших кошельках. И с ними может возникнуть путаница. Несмотря на то, что новые обиходные металлические гривни будут изготовлены из белого металла, а не из желтого, как копейки, по диаметру они вовсе не будут походить на те "железные" гривни, к которым мы привыкли.

Так, металлическая 1 грн образца 2018 года будет по размеру чем-то средним между 10 и 25 копейками. А по сравнению со старой металлической гривней новая будет примерно на треть меньше в диаметре. То есть "опознать" ее между другой мелочи будет сравнительно легко: монет такого диаметра у нас в обиходе еще не было.

А вот двугривенная монета образца 2018 года по размеру будет примерно такой же, как нынешние 25 копеек. Диаметр монеты 2 грн – 20,2 мм, а диаметр 25 коп. – 20,8 мм. Так что отличать эти монеты придется только по цвету: 2 грн будут, напомним, из белого металла (из стали с гальваническим покрытием), а 25 копеек – из желтого (из стали с латунным покрытием). Впрочем, и по весу 2 грн будут чуть тяжелее 25 копеек – примерно как нынешняя 50-копеечная монета (4 г и 4,2 г соответственно).

Пятигривенная монета по размеру будет чем-то средним между 25 и 50 копейками. А вот 10-гривенная монета – почти как 5 копеек (их диаметры – 23,5 мм и 24 мм соответственно). Причем и та, и другая монеты – белые. Только 2 грн тяжелее, чем пятак, примерно на треть (на 2 грамма).

Эти белые монеты не будут нас путать только в одном случае: если к моменту выпуска 10-гривенных монет цены "округлятся" уже настолько, что пятаками совершенно не будет смысла расплачиваться, и они отправятся "в утиль" досрочно.

Кстати, из-за "копеечных" размеров новых гривен не придется менять кошельки на более вместительные, как прочили некоторые эксперты и паникеры. 10 гривен по гривне будут занимать не больше места в кошельках, чем 10 монет по 25 копеек.

Денег станет меньше

В Нацбанке называют такую замену бумажных денег на монеты "оптимизацией наличного обращения". И говорят, что это делается как для удобства людей, так и ради сокращения бюджетных затрат на производство денег.

По словам и. о. главы Якова Смолия, благодаря такой реформе денежного ряда страна сможет сэкономить 1 млрд грн. Ведь монеты служат дольше, следовательно не придется печатать деньги (бумажные) каждый год.

Кроме того, в Нацбанке подсчитали, что постепенный вывод из обращения мелких монет и купюр и замена их металлическими гривнями уменьшит количество монет на душу населения примерно на 50%, а количество банкнот – на 40%.

Однако к дефициту наличности это не приведет, успокаивают в . По данным , с каждым годом все больше денежных операций совершаются по безналичному расчету, с помощью банковских карт. Так, за последних 5 лет их число выросло втрое. Благодаря сокращению денежной массы магазины, банки и прочие "денежные" учреждения смогут сократить расходы на транспортировку, подсчет и другие операции с наличностью.

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