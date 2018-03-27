Стали известны средние цены на покупку однокомнатных квартир в многоквартирных домах старой постройки.

По информации риэлторов, показатели могут отличаться, поскольку зависят от площади, планировки и состояния ремонта жилого объекта, пишет со ссылкой на .

Итак, самые высокие цены на квартиры маленькой площади традиционно зафиксированы в — $33 тысячи.

Среди остальных городов центральной части Украины максимально дорогие однокомнатные квартиры отмечаются в многоквартирных домах старой постройки Днепра — за $23 тысячи. Минимальные средние показатели прослеживаются в Полтаве — $13 тысяч.

На Западе Украины дороже только обойдется однокомнатная квартира в многоквартирных домах старого жилого фонда Львова — за $22 тысячи. Недорогое жилье выставлено на продажу в Луцке — за $11 тысяч.

На Востоке Украины средний диапазон цен на покупку жилых объектов варьируется в пределах $14-25 тысячи. Покупка однокомнатной квартиры по самой высокой стоимости названы в Харькове — за $25тысяч. Самые низкие показатели зафиксированы в Запорожье — $14 тысяч.

В Южном регионе Украины самые высокие цены на покупку однокомнатного жилья в многоквартирных домах старой постройки прослеживаются в Одессе — $30 тысяч. В то же время купить однокомнатную квартиру по самой низкой стоимости можно в Херсоне — за $13 тысяч.

На Севере Украины дороже только покупка жилья отмечается в Ровно — за $15 тысяч. Недорогие однокомнатные квартиры выставлены на продажу в Чернигове — за $11 тысяч.

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