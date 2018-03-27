Шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа подъехали в Кемерово, где 27 марта начался массовый митинг. Несколько тысяч человек, между которых родственники погибших в пожаре на ТРЦ "Зимняя вишня", собрались на площади Советов, передает со ссылкой на .

Как передает Интерфакс, митингующие требуют отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который во время пожара даже не посетил место происшествия.

Президент провел совещание в Кемерово, где назвал причины трагедии:

"Что у нас происходит? Это же не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Взрослые и дети пришли отдыхать. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности и разгильдяйства. Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку можно получить, а за деньги все, что угодно подпишут".

Согласно данным списков, при пожаре в торговом центре погибли 64 человек, между которых 41 детей. Члены инициативной группы родственников проинспектировали кемеровский морг и подтвердили достоверность официальных данных по количеству погибших.

"Осмотрели морг, в списке 64 погибших. Тела не прятали. Мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Если судить по размерам тел, то там около 20 взрослых, остальные дети. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинат: "Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?"

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинотеатры и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших.

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