Неполитические Сводки
- Закон об оперативно-розыскных подразделениях ГПСУ передали на подпись Зеленскому
- Нардепа от Слуги народа назначили новым представителем Кабмина в Раде
- В США неизвестный устроил стрельбу на школьном футбольном матче
- Зеленский подписал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел
- Правительство Японии намерено давать субсидии на покупку электромобилей
|В США неизвестный устроил стрельбу на школьном футбольном матче
|16.11.2019 09:47
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