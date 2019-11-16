 В США неизвестный устроил стрельбу на школьном футбольном матче - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В США неизвестный устроил стрельбу на школьном футбольном матче
16.11.2019 09:47
Стрельба в США - на школьном футбольном матче пострадали два человека Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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