 Украина отправила буксиры для возврата захваченных РФ кораблей после отказа их вернуть - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Украина отправила буксиры для возврата захваченных РФ кораблей после отказа их вернуть
16.11.2019 16:15
Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россией в Керченском проливе кораблями Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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