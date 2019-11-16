 В СБУ задержали Гриценко из-за подозрений о выводе из-под ареста имущества меди-холдинга - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В СБУ задержали Гриценко из-за подозрений о выводе из-под ареста имущества меди-холдинга
16.11.2019 18:09
СБУ задержала главу правления "Укрэксимбанка" Гриценко из-за подозрений в выведении из-под ареста имущества медиа-холдинга Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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