Неполитические Сводки
- Аваков заявил, что Нацполиция планирует создать институт капелланства
- В поезде Тамбов-Москва внезапно умер лидер движения "Новая Россия"
- Трамп предлагал партнерам оказать давление на правительство Украины
- Кабмин отменил решение о пограничных ценах на тепло и горячую воду
- В СБУ задержали Гриценко из-за подозрений о выводе из-под ареста имущества меди-холдинга
|Трамп предлагал партнерам оказать давление на правительство Украины
|16.11.2019 19:25
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