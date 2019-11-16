 В Праге протестовали около 300 тыс.человек, требуя отставки премьера-миллиардера - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Праге протестовали около 300 тыс.человек, требуя отставки премьера-миллиардера
16.11.2019 20:41
В Праге почти 300 тысяч человек требовали отставки премьера-миллиардера Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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