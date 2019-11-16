Неполитические Сводки
- Ученые назвали самую опасную закуску к пиву
- Скарлетт Йоханссон рассказала, что хотела бросить актерство из-за реакций мужчин на нее
- В Праге протестовали около 300 тыс.человек, требуя отставки премьера-миллиардера
- Аваков заявил, что Нацполиция планирует создать институт капелланства
- В поезде Тамбов-Москва внезапно умер лидер движения "Новая Россия"
|В Праге протестовали около 300 тыс.человек, требуя отставки премьера-миллиардера
|16.11.2019 20:41
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