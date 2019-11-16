 Ермак заявил, что процесс возвращения украинских судов находится на завершающем этапе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Ермак заявил, что процесс возвращения украинских судов находится на завершающем этапе
16.11.2019 21:57
Советник президента Ермак заявил, что процесс возвращения украинских судов находится на завершающем этапе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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