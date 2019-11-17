Неполитические Сводки
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- В пустыне Перу нашли больше ста гигантских изображений 100 года до нашей эры
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- Сотрудник нацбезопасности США подтвердил связь задержки помощи Украине и дела Байдена
|В пустыне Перу нашли больше ста гигантских изображений 100 года до нашей эры
|17.11.2019 10:42
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