 В пустыне Перу нашли больше ста гигантских изображений 100 года до нашей эры - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В пустыне Перу нашли больше ста гигантских изображений 100 года до нашей эры
17.11.2019 10:42
В пустыне Перу найдено более 100 гигантских иероглифов времен 100 года до нашей эры Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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