 На парламентских выборах в Беларуси Лукашенко заявил, что намерен снова баллотироваться в президенты - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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На парламентских выборах в Беларуси Лукашенко заявил, что намерен снова баллотироваться в президенты
17.11.2019 12:51
В Беларуси проходят парламентские выборы: Лукашенко сделал заявление Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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