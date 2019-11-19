 Зеленский на встрече в нормандском формате намерен решать вопрос возвращения Донбасса - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский на встрече в нормандском формате намерен решать вопрос возвращения Донбасса
19.11.2019 14:06
Зеленский рассказал, о чем будет говорить на встрече в нормандском формате Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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