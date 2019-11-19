Неполитические Сводки
- Зеленский заявил, что не побреется, пока в Украину не вернутся возвращенные РФ корабли
- Во Франции у хирурга-педофила обнаружили 250 жертв
- В Германии заявили, что сейчас лучшая возможность решить конфликт на Донбассе
- В Днепре загорелся трамвай с людьми
- Зеленский на встрече в нормандском формате намерен решать вопрос возвращения Донбасса
|Зеленский заявил, что не побреется, пока в Украину не вернутся возвращенные РФ корабли
|19.11.2019 15:21
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