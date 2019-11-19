 Зеленский заявил, что не побреется, пока в Украину не вернутся возвращенные РФ корабли - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский заявил, что не побреется, пока в Украину не вернутся возвращенные РФ корабли
19.11.2019 15:21
Зеленский ждет возвращения захваченных РФ кораблей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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