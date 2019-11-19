 Столтенберг заявил о недопустимости повторения крымского сценария в странах НАТО - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Столтенберг заявил о недопустимости повторения крымского сценария в странах НАТО
19.11.2019 16:37
Столтенберг заявил, что нельзя допускать повторения крымского сценария в странах НАТО Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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